تشيلسي يتحرك لخطف جوهرة أياكس الغانية

ياسر رشاد - القاهرة - دخل نادي تشيلسي الإنجليزي سباق، من أجل الحصول على توقيع الموهبة الغانية الشابة محمد قدوس، الذي يلعب حاليًا مع نادي أياكس أمستردام الهولندي.

تواصل النادي الإنجليزي بالفعل مع قدوس، وعرض عليه فكرة الانضمام إليه، وتلقى ردًا من اللاعب، الذي يريد الرحيل عن أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبح تشيلسي قريبًا من الاتفاق مع الغاني، على البنود الشخصية بعد مُحادثات مبدئية، ولكنه لم يقدم أي عرضًا رسميًا لنادي أياكس، الذي يمتد عقده مع قدوس حتى عام 2025.

محمد قدوس

يبحث نادي تشيلسي عن لاعب خط وسط بمؤهلات فنية رائعة، وهي الأوصاف التي وجدها في اللاعب الغاني الواعد، ومن المُتوقع أن تصل قيمة الصفقة لحاجز 40 مليون يورو.

انفجر القدوس بشكل لافت خلال الموسم الماضي، سواء مع المنتخب الغاني في مونديال قطر 2022 أو مع فريقه أياكس الذي جلبه قبل ثلاثة مواسم، من نورشلاند الدنماركي مقابل 9 ملايين يورو، لكن اللاعب لم يتألق في أول موسمين.

حصل اللاعب صاحب 22 عامًا، على أفضل لاعب في صفوف أياكس خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 18 هدفًا وتقديم 7 تمريرات حاسمة في 42 مباراة في جميع المسابقات، وهي الإحصائيات التي جعلت الأندية الأوروبية الكبرى تتزاحم عليه.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إدارة نادي أرسنال تهدف إلى التعاقد مع قدوس. مشيرة إلى أن النادي اللندني أبواب التواصل قبل أيام مع ممثلي أياكس من أجل الحصول على خدمات اللاعب مع اللاعب.