شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي: كابيتانو مصر حقق طفرة بفضل اهتمام الرئيس السيسي والشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن مشروع كابيتانو مصر في محافظة المنيا شهد إقبالا شديدا من الراغبين في خوض الاختبارات التي شهدت تواجدا مكثفا منذ الساعة السابعة صباحا.

وأثنى هشام حنفي على التنظيم الرائع لمشروع كابيتانو مصر، مؤكدا أن الموسم الأول من مشروع كابيتانو مصر حقق طفرة كبيرة خاصة مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنافسات الموسم الأول، بخلاف الاهتمام اللا محدود من شركة المتحدة للخدمات الإعلانية ووزارة الشباب والرياضة".

فيما أكد اشرف يوسف، نجم منتخب مصر سابقا، أن هناك تغطية كبيرة لمشروع كابيتانو مصر في المنيا، وأتمنى نجاحه وخروج عدد كبير من اللاعبين، كما أن المشروع سيخرج لاعبين كثيرين ويحتاج الصبر لنجاح المشروع وإخراج عدة محترفين وتكرار تجربة محمد صلاح في أوروبا.

بينما أضاف نادي حسن، لاعب المنيا سابقا، أن المشروع يتيح فرصة كبيرة للأولاد الذين لا تتاح لهم فرصة في الانضمام إلى ناد أو أكاديمية، ويرى أن مشروع كابيتانو مصر فرصة مواتية لتحقيق حلمه.