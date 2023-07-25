شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: الإسماعيلى مر بظروف صعبة ومستعد للتنازل عن مستحقاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرى صالح جمعة، لاعب النادى الإسماعيلى، أن قلعة الدراويش مرت بفترة صعبة هذا الموسم، مشيرا إلى أنه سعيد ببقائه فى الدورى.

وقال جمعة، فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، إنه مستعد للتنازل عن مستحقاته للوقوف بجانب النادى الإسماعيلى وأبلغت الإدارة بذلك.

وأشار جمعة إلى أنه جاهز للموسم الجديد وينتظر مديرا فنيا يتعامل معه نفسيا قبل فنيا.

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع صالح جمعة لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع سيراميكا في سبتمبر 2022.