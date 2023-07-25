شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية تطمئن على بعثة الزمالك قبل خوض البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى جمال عبد الحميد، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اتصالا هاتفيا من ضياء حماد، نائب سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، اطمأن خلالها الأخير على البعثة.

وأكد ضياء حماد توفير كافة احتياجات فريق الزمالك خلال فترة تواجدهم بالسعودية خلال منافسات البطولة العربية.

وأوضح ضياء حماد أن السفير أحمد فاروق السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية، وعدد من موظفي السفارة سيحضرون المباراة الافتتاحية للزمالك بالبطولة العربية أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة.

من ناحية أخرى، يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول البطاقة الدولية ليوسف أوباما، لاعب الفريق العائد من رحلة إعارة فى صفوف نادى الحزم السعودى، قبل انطلاق البطولة العربية، ليتمكن اللاعب من المشاركة فى البطولة التى تنطلق فى الفترة من 27 يوليو الجارى وحتى 12 أغسطس المقبل.