شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: فيتوريا لم يهتم بعرض أهلى جدة.. ومستمر مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد محمد غرابة، المدير الإدارى لمنتخب مصر، على الأنباء التي ترددت مؤخرا عن توصل روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، لاتفاق مع نادى أهلى جدة السعودى على أن يرحل عن الفراعنة.

وقال غرابة، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2: "استيقظت على أخبار غير سارة بشأن رحيل فيتوريا إلى نادي أهلي جدة، وتحدثت معه وأخبرته بالأمر، ورد بأن هذا الحديث ليس له أساس من الصحة".

وأضاف غرابة: "بالفعل كانت هناك محاولات من نادي أهلي جدة لجس النبض مع وكيل فيتوريا، لكنه أكد لي أنه مستمر مع منتخب مصر، وأنه لم يحقق أهدافه مع منتخب مصر حتى الآن، والتعاقد معه يلزمه بالبقاء مع المنتخب حتى كأس الأمم الأفريقية".

وتابع: "بند الشرط الجزائي في عقد فيتوريا مع منتخب مصر لا يتم تفعيله إلا بعد كأس الأمم الأفريقية".

واستطرد: "كل شيء من الوارد أن يتغير بشأن مستقبل فيتوريا، ولكن المعطيات التي أمامي تؤكد أنه لن يرحل عن منتخب مصر، فقد رفض عرضا من قبل بـ3 أضعاف ما يتقاضاه مع منتخب مصر، وهو سعيد معنا، ويرى أننا نبذل ما في وسعنا لتحقيق طلباته ومشروعه مع منتخب مصر".

واختتم غرابة: "فيتوريا قال لى إنه لم يهتم بالعرض الذي أتى له من أهلي جدة، ولم يستفسر عن قيمته أو يستمع لوكيله بشأن هذا الأمر".