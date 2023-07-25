شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يبدأ اليوم معسكر سلوفينيا استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ معسكر منتخب السلة المقام فى مدينة كرانجسكا جورا بسلوفينيا، اليوم الثلاثاء، ضمن خطة الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تقام فى الفترة من 25 أغسطس المقبل حتى 10 سبتمبر من العام الجارى فى الفلبين واليابان وإندونيسيا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب تدريبا يوميا 25 و 26 ، على أن يخوض مباراة ودية أمام منتخب الصين المصنف 27 عالميًا، والتي تقام يوم 27 من الشهر الجاري .

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا. ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم 25 أغسطس بمواجهة ليتوانيا، ثم يلتقي مونتينيجرو يوم 27 أغسطس، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس.

وتقام منافسات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في مدينة مانيلا في الفلبين، بينما تقام مباريات المجموعة الخامسة والسادسة في مدينة أوكيناوا اليابانيه، وتقام منافسات المجموعة السابعة والثامنة في مدينة جاكرتا بإندونيسيا.

وتضم القائمة الأولية للمنتخب فى كأس العالم كلا من، عمرو الجندى، عمرو زهران، كريم حاتم، أدم موسى، يوسف شحاتة، إيهاب أمين، وليد عبد الجواد، عمر عزب ، أنس أسامة ، خالد عبد الناصر ، يوسف شوشة ، أحمد خلف بيبو ، أحمد ياسر، عمر الشيخ ، باتريك جاردنر، على أحمد، عمر هشام، عاصم مرعى، عمر طارق .