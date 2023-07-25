شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تونسية: معلول يقرر الرحيل عن الأهلى للانتقال إلى الدورى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية تونسية عن رغبة على معلول لاعب النادي الأهلي في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل خوض تجربة جديدة.

وقال موقع فووت 24 التونسي إن اللاعب الدولي التونسي علي معلول قرر مغادرة الأهلي المصري رسميا خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد مسيرة دامت 7 سنوات كاملة.

وأضاف أن معلول يملك عروضا من أندية سعودية وقطرية راغبة في انتدابه خلال الميركاتو الصيفي الجاري لكن يبقى الدوري السعودي الوجهة الأقرب لأسطورة الأهلي المصري وابن النادي الصفاقسي.

وأتم:"توج معلول بـ17 لقبا مع نادي القلعة الحمراء أبرزها دوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات إضافة إلى الدوري المصري 5 مرات والسوبر الإفريقي في مناسبتين".