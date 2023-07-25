«أهلاوي أنا والفخر ليا».. إمام عاشور يثير غضب جمهور الزمالك.. وخالد الغندور يعلق: ده شخص مش طبيعي

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بصحبة أصدقائه، وهو يردد أغنية "أهلاوي أنا والفخر ليا.. أنا نادي القرن في القارة هو ناديا".

وخلال الفيديو، قام إمام عاشور بالتفاعل مع الأغنية وترديدها، ورقص عليها برفقة أحد أصدقائه، لكي يعبر عن سعادته بإتمام الصفقة خلال الفترة الماضية.

من جانبه، علّق الإعلامي ونجم الزمالك السابق، خالد الغندور، على فيديو إمام عاشور.

وعبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك"، كتب خالد الغندور منشورا قال فيه: ”إمام عاشور ده مش طبيعي بيغني أغنية الأهلي وقبلها كان بيبكي على الرحيل من الزمالك وقبلها كان بيغني أغنية الزمالك وقبلها كان بيشتم الأهلي ورموزه".

وفي وقت سابق، أعلن الأهلي تعاقده رسميا مع إمام عاشور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من صفوف ميتلاند الدنماركي، لمدة 5 مواسم.