شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات الاسكواش يواجه كندا فى بطولة العالم بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر
وتوج منتخب مصر لناشئات الاسكواش ببطولة العالم على مدار 9 نسخ منذ إقامتها جاءت كالتالى:
ـ موسم 2019 فى ماليزيا وحصدت هانيا الحمامى لقب المنافسات الفردية
ـ موسم 2017 فى نيوزيلاندا وحصدت روان العربى لقب المنافسات الفردية
ـ موسم 2015 فى نيثرلاند وحصدت نوران جوهر لقب المنافسات الفردية
ـ موسم 2013 فى بولندا وحصدت نور الشربينى لقب المنافسات الفردية
ـ موسم 2011 فى بلجيكا وحصدت نور الطيب لقب المنافسات الفردية
ـ موسم 2009 فى الهند وحصدت نور الشربينى لقب المنافسات الفردية
ـ موسم 2007 فى هونج كونج وحصدت رنيم الوليلى لقب المنافسات الفردية
ـ موسم 2003 وحصدت أمنية عبد القوى لقب المنافسات الفردية وحصلت مصر على لقب وصيف بطولة العالم
ـ موسم 1999 وتوجت بها مصر على حساب بلجيكا وحصدت نيكول ديفيد لقب المنافسات الفردية.
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