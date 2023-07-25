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منتخب ناشئات الاسكواش يواجه كندا فى بطولة العالم بأستراليا

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القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر لناشئات الاسكواش اليوم، الثلاثاء، نظيره الكندي، خلال منافسات الفرق التي تستضيفها ملبورن الأسترالية. وتقع مصر في المجموعة "A" التي تضم منتخبي أسكتلندا وكندا، وتضم قائمة الفراعنة 4 لاعبات تحت قيادة أشرف حنفي مدرب المنتخب وهن: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، زينة زين، نور مجاهد.

 

وتوج منتخب مصر لناشئات الاسكواش ببطولة العالم على مدار 9 نسخ منذ إقامتها جاءت كالتالى:

 

ـ موسم 2019 فى ماليزيا وحصدت هانيا الحمامى لقب المنافسات الفردية

 

ـ موسم 2017 فى نيوزيلاندا وحصدت روان العربى لقب المنافسات الفردية

 

ـ موسم 2015 فى نيثرلاند وحصدت نوران جوهر لقب المنافسات الفردية

 

ـ موسم 2013 فى بولندا وحصدت نور الشربينى لقب المنافسات الفردية

 

ـ موسم 2011 فى بلجيكا وحصدت نور الطيب لقب المنافسات الفردية

 

ـ موسم 2009 فى الهند وحصدت نور الشربينى لقب المنافسات الفردية

 

ـ موسم 2007 فى هونج كونج وحصدت رنيم الوليلى لقب المنافسات الفردية

 

ـ موسم 2003 وحصدت أمنية عبد القوى لقب المنافسات الفردية وحصلت مصر على لقب وصيف بطولة العالم

 

ـ موسم 1999 وتوجت بها مصر على حساب بلجيكا وحصدت نيكول ديفيد لقب المنافسات الفردية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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