كريم شحاتة لـ إمام عاشور: "أنت مبقتش أهلاوي بين يوم وليلة"

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن مقطع الفيديو المنتشر لامام عاشور لاعب النادي الأهلي، وهو يغني خلاله أهلاوي انا والفخر ليا.

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وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: إمام عاشور يتلاعب بمشاعر الجماهير، ويحاول الدخول وسط جماهير الأهلي، اللاعب كان يلعب ويتغنى مع جماهير الزمالك منذ 7 أشهر.

وتابع: أرى بأن طريقة إمام عاشور مصتنعة من أجل اكتساب الجماهير فقط.

وأضاف: انت محبتش جماهير الأهلي وأغانيه بين يوم وليلة، خليك طبيعي عشان الجماهير تصدقك.

الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن إنضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة.

