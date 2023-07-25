ميدو: الأهلي وقع عقوبة على حسين الشحات لحمايته

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأهلي قام بحماية حسين الشحات بما أعلنه من توقيع عقوبة على اللاعب.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي قام بحماية حسين الشحات بما أعلنه من توقيع عقوبة على اللاعب بتغريمه ماليا"

وأضاف: "بُعد معاقبة حسين الشحات يكمن في رغبة الأهلي في حماية اللاعب لكونه كان مُخطئا"

واختتم: "مثلما تضرب أخوك الصغير في خناقة لكونه أخطأ، لكي تحميه"

وكان الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر توقيع عقوبة مالية كبيرة على حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد المشادة التي حدثت عقب مباراة أمس أمام بيراميدز



تفاصيل واقعة حسين الشحات والشيبي

تعدى حسين الشحات على محمد الشيبي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بالصفع عقب انتهاء المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الدفاع الجوي.