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منتخب اليد 2004 يواجه السويد اليوم ودياً استعداداً لبطولة العالم فى كرواتيا

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القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2004 نظيره السويدى وديًا اليوم، الثلاثاء، فى معسكر السويد استعدادا لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد، التى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس 2023.

 

- تقام مباراة منتخب مصر ومنتخب السويد فى تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت القاهرة  اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو الجاري.

 

- تقام مباراة منتخب مصر و منتخب الدنمارك فى تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الاربعاء الموافق 26 يوليو الجارى.

 

منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين يلعب ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة الثالثة و التى تضم منتخب مصر الوطنى و منتخب ايسلندا و منتخب اليابان و منتخب جمهورية التشيك.

 

تضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم  كرام كردى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة و محمد الالفى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية و وائل عبد العاطى مدرب الفريق و الكابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق و  محمد عبد المنعم مدير ادارى و  حازم حامد محلل فنى و الدكتور رومانى نبيل اخصائي علاج طبيعي.

 

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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