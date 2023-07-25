شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المصري فى ختام الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراته أمام المصري البورسعيدي غدا الأربعاء على ملعب برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدوري، فى ختام المسابقة التي توج بلقبها الفريق الأحمر، بعد غياب عن التتويج بالدرع لمدة موسمين.

ويخوض فريق الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش عصر اليوم قبل استقلال الحافلة التي تنقلهم إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق بها والمبيت بها حتى موعد مباراة الغد قبل العودة إلى القاهرة ومن ثم بدأ التحضير لمباراته ضد الداخلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويهتم ناديا الداخلية والجونة بضم مصطفى فوزي، مهاجم الأهلي الشاب والعائد من فترة إعارة إلى الداخلية فى الموسم المنقضي، حيث يرغب النادي الشرطي فى تجديد إعارة اللاعب لمدة موسم جديد بعد المستوى المميز الذى قدمه الموسم الماضي.

كما يرغب نادي الجونة العائد إلى الدوري الممتاز فى الحصول على خدمات مصطفى فوزي، بعد تألقه مع الداخلية، لاسيما مع صعوبة قيد اللاعب في قائمة الأهلي للموسم الحالي، في ظل صعوبة حصوله على فرصة بالأهلي.

ويضم الأهلي عددا من المهاجمين فى الوقت الحالي، وهم محمود كهربا ومحمد شريف مع عودة صلاح محسن وقرب التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

ومن المقرر أن ينتظم مصطفى فوزي في تدريبات الأهلي الجماعية بعد نهاية الموسم، بعد تلقيه اتصالا من الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء، يخبره فيه بالانتظام في التدريبات عقب نهاية الدوري، قبل حسم مصيره في الموسم المقبل من قبل مارسيل كولر المدير الفني.