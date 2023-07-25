شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يضع الرتوش الأخيرة على تشكيل المصرى استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة الأهلي ضمن مؤجلات الدوري العام فى الجولة الأخيرة من الموسم الجاري، وكان النادي المصري قد مد معسكره بالإسكندرية عقب نهائي كأس الرابطة استعدادا للأهلي.

وأعلن ميمى عبد الرازق، مدرب المصري، إصابة عبد الرحيم دغموم خلال مواجهة سيراميكا الماضية في نهائي كأس الرابطة وقال عبد الرازق، "التشخيص المبدئى لإصابة دغموم يشير إلى الرباط الصليبى".

وأجل مسؤولو النادي المصري مناقشة مصير ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق، من الاستمرار مع الفريق البورسعيدي فى الموسم المقبل أو الرحيل، وذلك بعد الهزيمة في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام سيراميكا برباعية مقابل هدف.

وكان بعض أعضاء مجلس إدارة المصري قد أيدوا استمرار عبد الرازق في قيادة المصري في الموسم الجديد بعدما نجح في قيادة الفريق إلى إنهاء الموسم المركز الخامس، قبل أن يخسر المصري بطولة كأس الرابطة، وأجل مجلس المصري مناقشة الأمر حتى الإنتهاء من مواجهة الأهلي المؤجلة في مسابقة الدوري والمقرر لها الأربعاء المقبل.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الأهلي في الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن مؤجلات مسابقة الدوري العام، واستأنف الفريق البورسعيدي مرانه دون الحصول على راحة استعداداً للقاء المرتقب.

في ذات السياق، وعد مجلس إدارة النادي المصري، لاعبي الفريق، بصرف المستحقات المتأخرة عن المواسم السابق قبل نهاية الموسم الجاري، وذلك لتحفيزهم قبل لقاء الأهلي المرتقب في الدوري، ويتبقى للاعبي المصري مستحقات شهرين فقط من الموسم الجاري.