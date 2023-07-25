الهلال السعودي يُغري لوكاكو براتب ضخم

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن نادي الهلال السعودي رفع عرضه المالي المُقدم للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، من أجل إقناعه بالانتقال إلى "أزرق العاصمة" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعرض الهلال السعودي على المهاجم البلجيكي راتبا سنويا قدره 50 مليون يورو، وهذا العرض يزيد عشرة ملايين يورو عن العرض الذي تلقاه اللاعب قبل أسابيع، والنادي السعودي مستعد لدفع 50 مليون يورو لتشيلسي صاحب عقد اللاعب.

وأكدت مصادر مختلفة، خلال الأسابيع الماضية، أن لوكاكو رفض الانتقال إلى الهلال السعودي ، معتبرا أن ذهابه إلى دوري السعودي، سابق لأوانه وهو في الثلاثين من عمره، ويريد مواصلة مسيرته في أوروبا، حتى أمم أوروبا 2024 وكأس العالم 2026 في أفضل حالاته.

لوكاكو

لعب لوكاكو مع إنتر ميلان على سبيل الإعارة من تشيلسي خلال الموسم الماضي، وأراد "النيرازوري" التعاقد معه هذا الصيف، قبل أن يتراجع بعد أن علم أن اللاعب رحب بانتقاله إلى يوفنتوس.

واعتبرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس ليس لديه رغبة حقيقية في التعاقد مع المهاجم البلجيكي هذا الصيف، وأكدت أن محاولات "السيدة العجوز" لضم لوكاكو كانت تهدف إلى لتأثير على مفاوضات اللاعب مع إنتر، الذي انسحب لاحقًا من الصفقة.

بعد انسحاب الإنتر من مفاوضات التعاقد مع المهاجم البلجيكي، فأصبح عرض الهلال السعودي هو الوحيد حاليًا، وذلك الأمر الذي قد يدفع اللاعب إلى قبوله، بعد أن كانت رغبته في الاستمرار في كرة القدم الأوروبية.