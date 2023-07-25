تقارير تونسية: علي معلول يقرر الرحيل عن الأهلي وحدد وجهته المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير تونسية بأن الدولي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، استقر على الرحيل عن القلعة الحمراء خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكشف موقع «فووت 24» التونسي الرياضي الشهير، أن علي معلول قرر الرحيل عن الأهلي خلال موسم الميركاتو الصيفي الجاري، بعد مشوار طويل مع القلعة الحمراء على مدار 7 سنوات حصد خلاله أكثر من 17 لقبًا أبرزها ثلاثية في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الموقع أن علي معلول تلقى مؤخرًا عروضاً مغرية من أندية قطرية وسعودية ولكن يبقى الدوري السعودي هو الوجهة الأقرب للاعب التونسي في ظل المقابل المادي المعروض عليه من قبل أحد الأندية السعودية.

وانتشرت تقارير الساعات الماضية، بأن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب توصلت لاتفاق مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

واتفق مسؤولو الأهلي مع معلول لتمديد عقده الحالي لموسمين قادمين لينتهي عام 2026 مع رفع قيمة راتبه السنوي وإعفاءه من نسبة المشاركة.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي بشكل رسمي تجديد عقد معلول في الساعات القليلة القادمة.

وقبل علي معلول، يذكر أن حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي وأحد الأعمدة الرئيسية في الكتيبة الحمراء، قد رحل إلى نادي الوكرة القطري، في الميركاتو الجاري.