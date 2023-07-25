بيراميدز يفجر مفاجأة في أزمة محمد الشيبي وحسين الشحات (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، موقف النادي من تحرير محضر -خارج المنظومة الرياضية- ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بسبب «صفعه» لمنافسه المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، والتي جرت بعد نهاية مباراة الفريقين في الدوري أمس الأحد.

وقال «سعيد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن نادي بيراميدز يدعم محمد الشيبي في أي قرار، متابعًا: «حقه، طالما عايز ياخد حقه، آه يعمل محضر طبعًا».

وأكد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه أكد للشيبي أن النادي سيقف بجانبه في هذه الأزمة، طالما لديه الحق، مشيرًا إلى الشيبي قطع سفره إلى السعودية من أجل اتخاذ إجراءات ضد الشحات.

وعن السبب الذي دفع الشحات للقيام بهذا الأمر، قال: «مش عارف، حسين الشحات نزل الملعب، وبعدها بدقيقتين أو ثلاثة خرج الشيبي من الملعب مصابًا».

وأشار إلى أن حسين الشحات هدد الشيبي قائلًا: «لو أنا كنت لعبت من الأول كنت كسرتلك رجلك، وشتمه بالأب والأم».

وأعلن نادي بيراميدز تصعيد الشكوى ضد الشحات لجميع الجهات المسؤولة في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن النادي لن يسمح مطلقًا بإهانة أي فرد من منظومة وعائلة بيراميدز.