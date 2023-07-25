شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يطير إلى مدغشقر للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادرالفوج الأول من بعثة منتخب الجودو اليوم إلى مدغشقر للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية للشباب والناشئين، والتى تنطلق 27 يوليو الجارى، على أن يطير الفوج الثانى غدا الأربعاء.

وتضم قائمة منتخب الشباب كلا من: يسري سامي (60 كجم) – عمار أبو هاشم (73 كجم) – ياسين وليد (73 كجم) – زياد الدالي (81 كجم) – علي عبد العال (81 كجم) – عمر الرملي (90 كجم) – هادي حسين (100 كجم) – عبدالله رفاعي (فوق 100 كجم) – كريم إبراهيم (فوق 100 كجم) ، وعلى مستوى اللاعبات فاطمة محمد (48 كجم) – سهيلة الزين (52 كجم) – ندى فايز (52 كجم) – تسنيم رشدي (57 كجم) – فاطمة غانم (63 كجم) – فريدة مجدي (70 كجم) – آية جاب الله (78 كجم) – فرح شرف (فوق 78 كجم).

وتضم قائمة منتخب الناشئين مؤمن علي (50 كجم) – ياسين صبرة (55 كجم) – هاني رزق (60 كجم) – محمد رمضان (60 كجم) – يوسف الكسار (66 كجم) – عمار أبو هاشم (73 كجم) – أحمد طلبة (81 كجم) – مصطفى الرملي (90 كجم) – عمر رفاعي ( فوق 90 كجم) ، واللاعبات أروى عاشور (44 كجم) – فاطمة محمد (48 كجم) – ندى فايز (52 كجم) – رقية يوسف (57 كجم) – بشرى إدريس (63 كجم) – سجدة غنيم (63 كجم) – جنى إبراهيم (70 كجم) – مريم حسن (فوق 70 كجم).

ويرأس عمرو مكرم عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو بعثة منتخب الشباب، فيما يتولى أحمد صبرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين خلال مشاركتهم في البطولة الأفريقية.