شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعقد جلسات تحفيزية مع لاعبى الزمالك قبل انطلاق البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، جلسات تحفيزية مع اللاعبين، على هامش التدريب الذى خاضه الفريق في السعودية، وطالب الخواجة الكولومبي من لاعبيه التركيز فى البطولة والسعى لتحقيق الفوز والتأهل من أجل إسعاد الجماهير المتعطشة للبطولات، كما شدد على ضرورة تقديم كل لاعب أفضل ما لديه والاستمتاع بالأجواء ومن ثم تحقيق النتيجة الإيجابية، بغض النظر عن مستوى أو اسم الخصم.

ويستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية التى ستقام فى السعودية فى الفترة من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى المقرر لها يوم 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، ثم مواجهة الشباب السعودى يوم 31 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، وتقام مواجهة لزمالك والنصر السعودى يوم، 3 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

في السياق ذاته، أكد جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في السعودية، وجود حالة تركيز لدى اللاعبين، مشددا على أن الفريق يسعى لإسعاد الجماهير، مضيفًا: "الزمالك سينافس لآخر مباراة البطولة ونسعى للفوز باللقب في ظل الروح العالية لدى اللاعبين، كما أن الجماهير تحتاج منهم لبذل أقصى جهد".

وشدد جمال عبد الحميد على وجود حالة تركيز شديدة لدى اللاعبين للمنافسة على اللقب، وتعهد ببذل أقصى جهد للمنافسة وتقديم مباريات قوية تليق باسم مصر ونادي الزمالك، مضيفًا رئيس البعثة أن اللاعبين استوعبوا فكر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق في الفترة الماضية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من : حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم، خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي، خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو"- عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.