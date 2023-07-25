شكرا لقرائتكم خبر عن رنين مغناطيسى لـ محمد حمدى ظهير بيراميدز لتحديد مدى إصابة بجذع الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد حمدي، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدى قوة الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي التي جمعتهما مساء الأحد، وانتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة.

وخرج محمد حمدي مصابا قبل 10 دقائق من نهاية المباراة مصابا بسبب تدخل قوي على أنكل القدم، وتم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات بالتجمع الخامس، وكشف الدكتور مصطفى المنيري طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز عن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي، أثبت إصابته بجذع في أربطة الكاحل.

وشدد الطبيب على أن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بجذع فى أربطة الكاحل، ويحتاج لوضع قدمه فى الجبس لمدة أسبوع، على أن يغيب لقرابة ثلاثة أسابيع، موضحا أنه سيخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدى قوة الإصابة بشكل أكبر.