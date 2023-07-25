شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من تجديد عقود أفشة وشريف وهاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي مفاوضات مع الثلاثي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني، ثلاثي الفريق الأحمر، من أجل تجديد عقود الثلاثي والتى تنتهي بنهاية الموسم المقبل ويحق لهم التوقيع في يناير المقبل دون الرجوع إلى ناديهم، فيما ترغب إدارة الكرة بالقلعة الحمراء فى الإبقاء على خدماتهم باعتبارهم من القوام الأساسي في صفوف الفريق الأحمر.

وقاد مسئولو النادي مفاوضات مع الثلاثي شريف وأفشة وهاني خلال الأيام الماضية، وشهدت تقاربا كبيرا فى وجهات النظر بين النادي واللاعبين، حيث وقع أفشة على عقود تجديد عقده على بياض مع ترك أمر تحديد القيمة المالية لمسئولى القلعة الحمراء لتقديرها بمعرفتهم فى موقف جيد من اللاعب، فيما رحب الثنائي شريف وهاني بتجديد عقودهما على بياض على غرار ما فعل أفشة مع ترك تقديرهم ماليا من قبل إدارة النادي.

ولا يمانع محمد شريف في تجديد عقده ولا يشغل باله بالمقابل المالي، حيث عرض تجديد عقده ومن بعدها الموافقة على خروج للإعارة لأحد النادية الخارجية المهتمة بالتعاقد معه، في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة في الموسم المقبل، لاسيما أنه لم يشارك كثيرا في الموسم الحالي، بخلاف اهتمام النادي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي وعودة صلاح محسن، ووقتها ستكون فرصه في المشاركة صعبة للغاية أكثر من الموسم الحالي.