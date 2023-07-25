شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يدرس مفاتيح لعب ونقاط ضعف الاتحاد المنستيرى قبل البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على دراسة فريق الاتحاد المنستيرى التونسي بشكل جيد جدًا، كما كلف مساعديه بدراسة الفريق من أجل الوقوف على مفاتيح اللعب والطريقة الفنية التي يتبعها المدير الفني، كما يرغب في تحديد نقاط الضعف، حتى يتمكن من استغلالها وتحقيق الفوز في ضربة البداية بالبطولة العربية.
وطلب أوسوريو من جهازه المعاون مشاهدة عدة مباريات لفريق الاتحاد المنستيرى وتدوين كافة النقاط الخاصة بنقاط القوة والضعف، وكيفية التعامل مع الخصم، حتى يحدد الطريقة التي سيتبعها ويحدد عليها التشكيل الأساسي في المباراة.
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