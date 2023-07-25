شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد موعد انتظام العائدين من الإعارة فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، موعد انتظام اللاعبين المعارين في تدريبات الفريق الأحمر عقب الانتهاء من فترة الراحة التي سيحصل عليها الفريق الأحمر عقب الانتهاء من مباراته أمام المصري في مسابقة الدوري المصري، وقد ينتظم المعارون فى التدريبات قبل مباراتى كأس مصر أمام الداخلية وإنبي في دور الـ16 والـ8 على الترتيب.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على عودة الثنائي كريم نيدفيد وصلاح محسن، مع تفعيل بند شراء محمد شكري لاعب سيراميكا، والذى وافق مسئولو القلعة الحمراء على بيعه للنادي في صفقة شراء مصطفى سعد من سيراميكا مع وضع بند يمنحه الحق في استعادة اللاعب نظير دفع 7 ملايين جنيه بعد نهاية الموسم الجاري.

ويرغب الأهلي في استعادة محمد شكري لتدعيم الجبهة اليسرى، بعد تألقه مع سيراميكا واكتساب الخبرات التي تؤهله لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر، في ظل عدم اعتماد كولر على الثنائي محمد أشرف وكريم الدبيس بسبب نقص الخبرات.

في شأن آخر، يهتم ناديا الداخلية والجونة بضم مصطفى فوزي، مهاجم الأهلي الشاب والعائد من فترة إعارة إلى الداخلية فى الموسم المنقضي، حيث يرغب النادي الشرطي فى تجديد إعارة اللاعب لمدة موسم جديد بعد المستوى المميز الذى قدمه الموسم الماضي.

كما يرغب نادي الجونة العائد إلى الدوري الممتاز فى الحصول على خدمات مصطفى فوزي، بعد تألقه مع الداخلية، لاسيما مع صعوبة قيد اللاعب في قائمة الأهلي للموسم الحالي، في ظل صعوبة حصوله على فرصة بالأهلي.

ويضم الأهلي عدد من المهاجمين فى الوقت الحالي، وهم محمود كهربا ومحمد شريف مع عودة صلاح محسن وقرب التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

ومن المقرر أن ينتظم مصطفى فوزي في تدريبات الأهلي الجماعية بعد نهاية الموسم، بعد تلقيه اتصالا من الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء، يخبره فيه بالانتظام في التدريبات عقب نهاية الدوري، قبل حسم مصيره في الموسم المقبل من قبل مارسيل كولر المدير الفني.