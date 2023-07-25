شكرا لقرائتكم خبر عن مروان القماش يحتل المركز العاشر ببطولة العالم للسباحة فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل مروان القماش لاعب منتخب السباحة المركز العاشر، بزمن قدره 7:46:55 دقيقة، فى سباق 800 متر حرة لمنافسات بطولة العالم التى تقام باليابان. وكان مروان القماش حقق المركز الـ15 فى سباق 400 متر حرة، بزمن 3.48.31 دقيقة، بينما تأهل عبد الرحمن سامح لنصف النهائي بسباق 50 متر فراشة بزمن 23.10 ثانية. وفيما يخص فريدة عثمان لاعبة منتخب السباحة فاحتلت المركز الـ19 فى منافسات بطولة العالم التى تقام باليابان، فى سباق 100 متر فراشة بزمن 59.09 ثانية. وحققت فريدة عثمان لمصر أول ميدالية فى تاريخها ببطولات العالم للناشئين فى السباحة، حيث توجت ببرونزية بطولة العالم فى المجر وأصبحت أول مصرية تحمل رقما قياسيا عالميا فى رياضة السباحة.

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