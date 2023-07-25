شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقترب من حسم صفقة "بوبو" ويستعد لإعلان ضم يوسف أسامة وسيف جعفر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادي بيراميدز من حسم صفقة رضا بوبو من نادي فيوتشر، بعدما اقترب الناديان من التوصل لاتفاق حول الصفقة وانتقال بوبو لصفوف بيراميدز لتدعيم خط الوسط فى الموسم الجديد، ومن المنتظر آن تحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة، على أن يتم الإعلان عنها فور إتمامها بشكل رسمي.
بيراميدز حقق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء، الأحد باستاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
بهذا الفوز تلقى الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم، وتوقفت سلسلة اللا هزيمة مع مارسيل كولر، وتوقف رصيد الأهلي عند 82 نقطة، فيما وصل رصيد بيراميدز إلى 73 نقطة في وصافة الدوري.
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