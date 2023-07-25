شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقترب من حسم صفقة "بوبو" ويستعد لإعلان ضم يوسف أسامة وسيف جعفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادي بيراميدز من حسم صفقة رضا بوبو من نادي فيوتشر، بعدما اقترب الناديان من التوصل لاتفاق حول الصفقة وانتقال بوبو لصفوف بيراميدز لتدعيم خط الوسط فى الموسم الجديد، ومن المنتظر آن تحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة، على أن يتم الإعلان عنها فور إتمامها بشكل رسمي.

في السياق ذاته، يستعد بيرامدز للإعلان الرسمي عن صفقتي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، اللذان تم التعاقد معهما بشكل رسمي عقب انتهاء تعاقدهما مع الزمالك، كما يستعد بيراميدز للإعلان عن تجديد تعاقد كل من أحمد فتحي وشريف إكرامي وفقًا لرؤية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الذي طلب تجديد تعاقد اللاعبين للحاجة لخدماتهما فى الموسم الجديد، والذي سيشارك خلاله فى دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز حقق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء، الأحد باستاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز تلقى الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم، وتوقفت سلسلة اللا هزيمة مع مارسيل كولر، وتوقف رصيد الأهلي عند 82 نقطة، فيما وصل رصيد بيراميدز إلى 73 نقطة في وصافة الدوري.