شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر منتخب الشاطئية يكتمل اليوم بالدوليين ويستمر حتى 2 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتمل معسكر منتخب الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، مساء اليوم الثلاثاء، بانضمام اللاعبين الدوليين، على أن يستمر المعسكر حتى 2 أغسطس المقبل، استعدادا للمشاركة فى دورة بيلاروسيا الودية التى يستعد من خلالها المنتخب لكأس العالم.

واختار مصطفى لطفى قائمة لاعبين جدد تضم كلاً من إبراهيم حسن، يوسف مرتضى، أحمد حمدى لبانه، مصطفى سمير، عبدالرحمن حسن الشافعى، هيثم عاطف كوستا، إسلام أحمد، أحمد جبر نصة، أحمد شكرى، حازم أسامة على، كريم محمد عبدالرحيم، محمد أشرف حسن، أحمد محمود إبراهيم، محمد السيد شوقى، عبدالقادر توفيق، محمد صديق، محمد السيدأبوالمعاطى، باسم محمود كمال، وسام محمد عبدالفتاح، أحمد أيمن، محمود عماد صقر، أحمد سعيد بدر وإبراهيم السامولى، وذلك لإختيار العناصر المتميزة لضمها إلى صفوف القوام الأساسى للمنتخب، والتى أفرزتها بطولة الدورى الأول لكرة القدم الشاطئية.

وكانت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم للكرة الشاطئية هى: "الأرجنتين، بيلاروسيا، البرازيل، كولومبيا، مصر، إيران، إيطاليا، اليابان، المكسيك، عمان، البرتغال، السنغال، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية".

جدير بالذكر أن المكان الوحيد المتبقى فى النهائيات سيكون لدولة من أوقيانوسيا عقب التصفيات المؤهلة للاتحاد فى أغسطس، ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2024 فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024 فى دبى.