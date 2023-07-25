شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم كندا 3 / 0 وتتصدر مجموعتها فى بطولة العالم لناشئات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب الوطنى لناشئات الاسكواش رحلة الدفاع عن لقب بطولة العالم، بالفوز على كندا 3 / 0 فى الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة المقامة حالياً فى ملبورن بأستراليا، ليحقق المنتخب الوطنى العلامة الكاملة ويتأهل للدور الثانى.

وجاءت نتائج مواجهة كندا كالتالى

فوز أمينة عرفى على أوشين ما بنتيجة 3-0 : 11-3, 11-6, 11-1.

فوز زينة زين الدين على ماريا مين بنتيجة 3-0 : 11-3, 11-5, 11-3.

فوز نور مجاهد على "إيمان شاهين" بنتيجة 3-0 : 11-7, 11-3, 11-1.

وكان منتخب ناشئات الاسكواش قد تغلب في المواجهة الأولى على منتخب أسكتلندا بنتيجة 3 / 0، خلال المباراة التي أقيمت أمس.