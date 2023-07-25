شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم كندا 3 / 0 وتتصدر مجموعتها فى بطولة العالم لناشئات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت نتائج مواجهة كندا كالتالى
فوز أمينة عرفى على أوشين ما بنتيجة 3-0 : 11-3, 11-6, 11-1.
فوز زينة زين الدين على ماريا مين بنتيجة 3-0 : 11-3, 11-5, 11-3.
فوز نور مجاهد على "إيمان شاهين" بنتيجة 3-0 : 11-7, 11-3, 11-1.
وكان منتخب ناشئات الاسكواش قد تغلب في المواجهة الأولى على منتخب أسكتلندا بنتيجة 3 / 0، خلال المباراة التي أقيمت أمس.
وتقع مصر في المجموعة "A" التى تضم منتخبى أسكتلندا وكندا، وتضم قائمة الفراعنة 4 لاعبات تحت قيادة أشرف حنفى مدرب المنتخب وهن: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، زينة زين، نور مجاهد.
وتوج منتخب مصر لناشئات الاسكواش ببطولة العالم على مدار 9 نسخ منذ إقامتها جاءت كالتالى:
ـ موسم 2019 فى ماليزيا وحصدت هانيا الحمامى لقب المنافسات الفردية
ـ موسم 2017 فى نيوزيلاندا وحصدت روان العربى لقب المنافسات الفردية
ـ موسم 2015 فى نيثرلاند وحصدت نوران جوهر لقب المنافسات الفردية
ـ موسم 2013 فى بولندا وحصدت نور الشربينى لقب المنافسات الفردية
ـ موسم 2011 فى بلجيكا وحصدت نور الطيب لقب المنافسات الفردية
ـ موسم 2009 فى الهند وحصدت نور الشربينى لقب المنافسات الفردية
ـ موسم 2007 فى هونج كونج وحصدت رنيم الوليلى لقب المنافسات الفردية
ـ موسم 2003 وحصدت أمنية عبد القوى لقب المنافسات الفردية وحصلت مصر على لقب وصيف بطولة العالم
ـ موسم 1999 وتوجت بها مصر على حساب بلجيكا وحصدت نيكول ديفيد لقب المنافسات الفردية.
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