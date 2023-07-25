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مصر تهزم كندا 3 / 0 وتتصدر مجموعتها فى بطولة العالم لناشئات الاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب الوطنى لناشئات الاسكواش رحلة الدفاع عن لقب بطولة العالم، بالفوز على كندا 3 / 0 فى الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة المقامة حالياً فى ملبورن بأستراليا، ليحقق المنتخب الوطنى العلامة الكاملة ويتأهل للدور الثانى.

 

وجاءت نتائج مواجهة كندا كالتالى

فوز أمينة عرفى على أوشين ما بنتيجة 3-0 : 11-3, 11-6, 11-1.

فوز زينة زين الدين على ماريا مين بنتيجة 3-0 : 11-3, 11-5, 11-3.

فوز نور مجاهد على "إيمان شاهين" بنتيجة 3-0 : 11-7, 11-3, 11-1.

 

وكان منتخب ناشئات الاسكواش قد تغلب في المواجهة الأولى على منتخب أسكتلندا بنتيجة 3 / 0، خلال المباراة التي أقيمت أمس.

 

وتقع مصر في المجموعة "A" التى تضم منتخبى أسكتلندا وكندا، وتضم قائمة الفراعنة 4 لاعبات تحت قيادة أشرف حنفى مدرب المنتخب وهن: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، زينة زين، نور مجاهد.

 

وتوج منتخب مصر لناشئات الاسكواش ببطولة العالم على مدار 9 نسخ منذ إقامتها جاءت كالتالى:

 

ـ موسم 2019 فى ماليزيا وحصدت هانيا الحمامى لقب المنافسات الفردية

 

ـ موسم 2017 فى نيوزيلاندا وحصدت روان العربى لقب المنافسات الفردية

 

ـ موسم 2015 فى نيثرلاند وحصدت نوران جوهر لقب المنافسات الفردية

 

ـ موسم 2013 فى بولندا وحصدت نور الشربينى لقب المنافسات الفردية

 

ـ موسم 2011 فى بلجيكا وحصدت نور الطيب لقب المنافسات الفردية

 

ـ موسم 2009 فى الهند وحصدت نور الشربينى لقب المنافسات الفردية

 

ـ موسم 2007 فى هونج كونج وحصدت رنيم الوليلى لقب المنافسات الفردية

 

ـ موسم 2003 وحصدت أمنية عبد القوى لقب المنافسات الفردية وحصلت مصر على لقب وصيف بطولة العالم

 

ـ موسم 1999 وتوجت بها مصر على حساب بلجيكا وحصدت نيكول ديفيد لقب المنافسات الفردية.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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