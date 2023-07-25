شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة عرض الأهلي بيع حسين الشحات بسبب أزمة الشيبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً عن عرض النادي الأهلي للاعبه حسين الشحات للبيع خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب أزمة الشحات مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: السوشيال ميديا وبعض القنوات أعلنت أن الأهلي قرر عرض حسين الشحات للبيع رغم إنه لسه مجدد له من كام يوم بسبب أزمة الشيبي، هذا كلام غير صحيح تماماً، وأدعو مجالس الإدارات أن تفعل ما تراه مناسباً دون أن تنساق وراء السوشيال ميديا.
قررت رابطة الأندية المصرية إحالة شكوى نادى بيراميدز ضد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، إلى لجنة التظلمات، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، للبت فيه.
وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد حسين الشحات بعد أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري بعد المشادة التي وقعت بين الشحات وبين محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
وقال هاني سعيد: "إنه بالعودة لأحداث المباراة فإن حسين الشحات شارك بديلا عند الدقيقة 71 من عمر المباراة ولعب في الجانب الجبهة اليمنى للأهلي، في حين أن محمد الشيبي كان يلعب في الناحية الأخرى من الملعب، ولم يحدث بينهما أي احتكاك أو التحام حتى من أي نوع".
وأضاف المدير الرياضي: "إن محمد الشيبي غادر الملعب مصابا في الدقيقة 73 أي بعد أقل من دقيقتين على نزول حسين الشحات للملعب، وهو ما يؤكد أنه لم يحدث خلال تلك الدقائق أي التحام بينهما ينتج عنه ادعاء لاعب الأهلي بأنه تعرض للسب من جانب الشيبي، وأتحدى أن تظهر لقطة واحدة في المباراة تجمع اللاعبين خلالها".
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