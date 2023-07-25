شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى ومدحت معتز يتأهلان لدور الـ32 ببطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل زياد السيسى لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف إلى دور الـ 32 فى منافسات الفردى ببطولة العالم للسلاح المقامة فى إيطاليا بالفوز على بطل أيسلندا بنتيجة 15 / 7 .

بينما تأهل اللاعب مدحت معتز إلى نفس الدور بالفوز عى بطل بريطانيا بنتيجة 15 / 11 .

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة بقائمة كالتالي:

سلاح سيف المبارزة رجال: "أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد"، بينما ضمت قائمة السيدات: "ناردين إيهاب وآية شريف ولولوة سليمان وساره بيومي".

وتضم قائمة سلاح الشيش رجال كلا من: "علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه"، فيما ضمت قائمة السيدات: "يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة".

وضمت قائمة سلاح السيف رجال:" زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز"، بينما تشارك"ندى حافظ" في منافسات السيدات.

ويقود المنتخب الوطني جهاز فني مكون من:

ك. فاليرو اسبرومتني وك. ماهر حمزة لسلاح الشيش، بينما يقود فريق سلاح سيف المبارزة د.سيد سامي مديرا فنيا ود. سامح مجدي، ويشرف على فريق سلاح السيف ك. فينسين وكجمال عبد اللطيف.

ويرأس البعثة ك. طارق الحسيني نائب أول رئيس مجلس الإدارة وأ. ميرفت حسنين عضو مجلس الإدارة، كما يرافق البعثة كل من د. أيمن غنيم المدير الإداري للمنتخب وك. علاء ابو القاسم المدير الرياضي ود. محمد الجمال مخطط الأحمال ود. محمد الششتاوي أخصائي العلاج الطبيعي.

كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري للسلاح ك. عبد المنعم الحسيني بصفته نائب الاتحاد الدولي للسلاح.