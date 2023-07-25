شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لفيتوريا الرحيل عن منتخب مصر بعد سداد الشرط الجزائى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة ، أن عقد روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر ينص على تفعيل الشرط الجزائى عقب بطولة أمم افريقيا المقرر لها يناير المقبل 2024 فى كوت ديفوار.

أضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا يحق لفيتوريا الرحيل عن منتخب مصر قبل البطولة مستخدما الشرط الجزائى ، إلا بموافقة رسمية من اتحاد الكرة وإلا سيكون مهددا بعقوبات كبيرة حال شكواه للفيفا.

فى السياق ذاته، كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب مستمر في عمله في قيادة الفراعنة ولا صحة مطلقا لما يتردد عن توصله لإتفاق مع أحد الأندية السعودية، و أن التقارير التي صدرت من إحدى الصحف هناك غير صحيحة على الإطلاق.

تابع محمد غرابة أن روي فيتوريا نفى وجود أي مفاوضات مع أي نادي سعودي ، خلال الإتصال الذى جمعه اليوم مع المدير الفني للمنتخب ، ولم يتلقى أي اتصالات من أي مسئول هناك.

تابع غرابة في تصريحات صحفية أن روي فيتوريا يقضي إجازته مع عائلته ولم يتواصل معه أحد من أي نادى سعودى ، و أنه ملتزم بعقده مع منتخب مصر ويستعد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم و بطولة أمم أفريقيا المقرر لها يناير المقبل ، وسعيد بتواجده في مصر .