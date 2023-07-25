شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكاراتيه يجتمع مع لاعبى المنتخب والأجهزة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه جلسة مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول رجال، وكذلك لاعبى المنتخب لسماع متطلباتهم والعمل على تذليل العقبات، للاستمرار فى صدارة الكاراتيه المصرى عالميا، والتمثيل المشرف لمصر فى المحافل الدولية.

حضر الاجتماع أمين الزعبلاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ودكتور مراد عاصم رئيس جهاز الفرق القومية للمنتخبات الوطنية، وعبد الفتاح النجار المدير الفني لمنتخب مصر، وهانى قشطة مدرب منتخب مصر للسيدات.

وعلى مستوى اللاعبين حضر أبطال منتخب مصر للرجال على الصاوى، يوسف عماد، عبد الله ممدوح، طه طارق.

ويستعد منتخب الكاراتيه للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب فى الفترة من 14 إلى 20 أغسطس المقبل، على مستوى الشباب والناشئين.

ويقيم اتحاد الكاراتيه تصفيات لاختيار أفضل العناصر للمشاركة فى منافسات البطولة، وتقام التصفيات باستاد القاهرة وبحضور رئيس الاتحاد وعدد من مجلس إدارة الاتحاد.

ويشارك فى التصفيات اللاعبين الحاصلين على المراكز الستة الأولى فى بطولة الجمهورية، وأول أربعة مراكز فى التصفيات التى أقيمت قبل بطولة العالم 2022.