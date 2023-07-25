شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موسم إيزى إيميكا مع المصرى بعد انتهاء عقده وغيابه أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب النيجيري إيزي إيميكا لاعب وسط النادي المصري، عن صفوف فريقه في اللقاء الأخير من الدوري، والذي يجمع الأهلي والمصري في الثامنة مساء غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة 30 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي تعد أخر مباراة في الموسم للفريقين.

وكان إيميكا قد حصل على 3 إنذارات في مواجهات، أسوان والاتحاد السكندري ومباراة سموحة الأخيرة، ليتأكد غيابه عن مواجهة الأهلي وينتهي موسمه بشكل رسمي مع المصري بسبب انتهاء تعاقده مع النادي البورسعيدي.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة الأهلي ضمن مؤجلات الدوري العام فى الجولة الأخيرة من الموسم الجاري، وكان النادي المصري قد مد معسكره بالإسكندرية عقب نهائي كأس الرابطة استعدادا للأهلي.

وأعلن ميمى عبد الرازق، مدرب المصري، إصابة عبد الرحيم دغموم خلال مواجهة سيراميكا الماضية في نهائي كأس الرابطة وقال عبد الرازق، "التشخيص المبدئى لإصابة دغموم يشير إلى الرباط الصليبى".

وأجل مسؤولو النادي المصري مناقشة مصير ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق، من الاستمرار مع الفريق البورسعيدي فى الموسم المقبل أو الرحيل، وذلك بعد الهزيمة في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام سيراميكا برباعية مقابل هدف.

وكان بعض أعضاء مجلس إدارة المصري قد أيدوا استمرار عبد الرازق في قيادة المصري في الموسم الجديد بعدما نجح في قيادة الفريق إلى إنهاء الموسم المركز الخامس، قبل أن يخسر المصري بطولة كأس الرابطة، وأجل مجلس المصري مناقشة الأمر حتى الإنتهاء من مواجهة الأهلي المؤجلة في مسابقة الدوري والمقرر لها الأربعاء المقبل.