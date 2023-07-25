شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يضم معلول ويتوج بالسوبر.. ومصر تشارك فى كأس القارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد يوم 25 يوليو خلال السنوات الماضية عدة أحداث رياضية مهمة، منها انضمام على معلول للأهلى، ومشاركة مصر فى كأس العالم للقارات لأول مرة فى تاريخها، بالإضافة إلى تتويج الأهلى بالسوبر المحلى.

على معلول

فى مثل هذا اليوم 25 يوليو 2016 بدأت رحلة الدولى التونسى على معلول مع النادى الأهلى، بعدما وقع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء قادماً من الصفاقسى التونسى ليسطر قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش ويصنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود .

الأهلى بطلا للسوبر المحلى

وفى مثل هذا اليوم 25 يوليو 2010 توج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر المحلى فى نسخته العاشرة على حساب حرس الحدود بهدف دون رد تم تسجيله فى الدقيقة "61" من الشوط الثانى، ليحقق المارد الأحمر لقبه السادس.





مصر فى كأس العالم للقارات

كما شهد مثل هذا اليوم 25 يوليو من عام 1999، مشاركة منتخب مصر فى كأس العالم للقارات بالمكسيك لأول مرة فى تاريخه، بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى بوركينا فاسو "1998"، وكانت قائمة المنتخب المصرى بقيادة الجنرال محمود الجوهرى مكونة من: "نادر السيد، إبراهيم حسن، محمد عمارة، هانى رمزى، سمير كمونة، محمد يوسف، ياسر رضوان، حسام حسن(كابتن الفريق)،عبدالستار صبرى، ياسر ريان، هادى خشبة، عبد الحميد بسيونى، حازم إمام، عبد الظاهر السقا، عصام الحضرى، أحمد حسن، حسام عبد المنعم، خالد بيبو، وليد صلاح الدين".

وكانت أول مباراة للفراعنة في مثل هذا اليوم 25 / 7 عام "1999" عندما واجه منتخب بوليفيا، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، سجل هدفى مصر عبد الستار صبرى بعد مرور ثمانى دقائق، وياسر رضوان فى الدقيقة "63" من الشوط الثانى.