تعرف على مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - في السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري، تطلق منافسات البطولة العربية، التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة من المحيط إلى الخليج، والتى أطلق عليها رسمياً فى نسخة هذا العام بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

تستضيف السعودية مباريات دور المجموعات، وتقسم الأندية إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تحتوي على 4 فرق تلتقي بعضها البعض مرة واحدة، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني إلى ربع النهائي.

ويستهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مشواره في البطولة العربية التي ستقام في السعودية بالفترة من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى المقرر لها يوم 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

مواجهات مثيرة فى دور المجموعات، فى بطولة كأس العرب للأندية 2023 وعلى رأسها مباراة الزمالك ضد النصر السعودى بقيادة كريستيانو رونالدو، وديربى الرياض بين الشباب والنصر وغيرهما.

مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية

الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للبطولة العربية 2023

أعلنت قنوات SSC السعودية أنها الناقل الحصرى لكأس الملك سلمان للأندية فى الوطن العربى.