شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يتنازل عن مستحقاته لدى النادي الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد صبحى حارس مرمى النادي الإسماعيلي عن تنازله عن جميع مستحقاته لدى الدراويش منذ يناير الماضى تقديرا للظروف المادية الصعبة التي يعانى منها النادى في الوقت الحالي.

وكتب محمد صبحى عبر حسابه على "فيس بوك": "تنازلي عن جميع مستحقاتى منذ عودتى لـ النادي الإسماعيلي شهر يناير الماضى تقديرًا لظروف النادى المالية ولنا من الكوليس الكثير".

النادي الإسماعيلي ينهى أزمة ياو أنور

وفى سياق آخر أعلن النادي الإسماعيلي انتهاء أزمة الغانى ياو أنور، لاعب الفريق، الذى تقدم بشكوى ضد النادى لعدم حصوله على مستحقاته مهددا بفسخ التعاقد.

ونجح النادي الإسماعيلي فى إنهاء أزمة اللاعب بشكل رسمى بعد تنازله عن الشكوي التي تقدم بها بسبب مستحقاته وحصل اللاعب اليوم علي مستحقاته ليسدل الستار عن الأزمة تماماً.

أنهى إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر السابق، اتفاقه على تدريب فريق الإسماعيلى في الموسم المقبل خلفا لحمزة الجمل الذي قاد الدراويش للبقاء في الدوري الموسم الماضي والخروج من الأزمة التي عانى منها.

وعقد عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية بالإسماعيلى، جلسة مع إيهاب جلال لمعرفة طلباته للوصول إلى اتفاق يقضى بقيادة الفريق في الموسم المقبل، لعدم تكرار ما حدث في الموسم الحالي في الموسم المقبل.

وكشف النادي الإسماعيلي وجود لجنة فنية ستكون برئاسة على أبو جريشة وعضوية صبري المنياوي وعماد سليمان ستقود سفينة الإسماعيلي لحسم الملفات الفنية في الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدراويش.