شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى يجتمع بـ طارق العشرى وأحمد عمر لبحث ملفات الكرة والسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى إجتماعاً منفصلاً بكل من، طارق العشرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وأحمد عمر المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بحضور حازم الرجال أمين الصندوق و عضو لجنة كرة السلة ومحمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة الكرة.

وتم توقيع العقود الخاصة بأحمد عمر في حضور المستشار القانوني للنادى أشرف حشيش وأحمد النظامى مدير الإدارة القانونية.



محمد مصيلحي

واستعرض رئيس النادى مع العشرى و عمر الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد و احتياجات الفريقان والرؤية الفنية الخاصة بكل مدير فنى خلال المرحلة القادمة و التدعيمات المقترحة قبل بداية الموسم كذلك مقترح تشكيل الجهاز الفني و الإدارى المعاون لكل فريق و الذى سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة

وابدى محمد مصيلحى سعادته الكبيرة بتولى أبناء النادى قيادة فريق الكرة و السلة، هذا الموسم، و أن العشرى وعمر قامات تدريبية مميزه و يملكون خبرات كبيره و كلاهما تُوج بالعديد من البطولات خلال مسيرتهم التدريبية.

وأوضح رئيس النادى بأن جماهير زعيم الثغر دائما ما تكون على قلب رجلاً واحد خلف فريقها، و أن الجميع داخل القلعة الخضراء ينتظر منهم تطور ملحوظ في المستوى و الأداء الموسم القادم سواء لفريق الكرة أو لفريق السلة ، و تمنى سيادته كل التوفيق لهم خلال الموسم الجديد.