شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق للجنة التظلمات تغليظ عقوبة حسين الشحات ؟.. الشوربجى يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أنه ينتظر وصول التظلم على عقوبة إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلى مباراتين، من جانب نادى بيراميدز ومحمد الشيبى لاعب الفريق عليها.

وقال الشوربجى لـ"الخليج 365" إن القاعدة القانونية العامة إنه لا يضار الطاعن بطعنه، ولكن فى هذه الحالة فالتظلم جاء من اللاعب الذى تعرض للاعتداء وبالتالى سننظر الأوراق المقدمة من نادى بيراميدز قبل اتخاذ القرار.