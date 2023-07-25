شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى يتأهل لثمن نهائى سلاح السيف ببطولة العالم للمبارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل زياد السيسي لثمن نهائي منافسات سلاح السيف ببطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

ونجح السيسي في تحقيق الفوز على نظيره ماتي سيدو لاعب منتخب رومانيا بنتيجة 15-11 في دور الـ32 ليتأهل بذلك لثمن النهائي ويواجه تاماس ديكسي لاعب المجر.

وكان السيسي قد حقق صباح اليوم الفوز على نظيره أندري نيكولايس لاعب منتخب ايسلندا بنتيجة 15-7 بدور الـ64 الرئيسي.

يذكر أن السيسي قد تأهل مباشرة لدور الـ64 الرئيسي وذلك بفضل تصنيفه العالمي حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 108 نقطة.

وتضم قائمة منتخب مصر للرجال كل من زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز ويشرف على فريق سلاح السيف الفرنسي فينسين وجمال عبداللطيف.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق .

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.