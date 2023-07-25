شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجوائز المالية للبطولة العربية.. الزمالك يضمن 120 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية التي ستقام في السعودية بالفترة من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى المقرر لها يوم 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، ثم مواجهة الشباب السعودى يوم 31 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، وتقام مواجهة لزمالك والنصر السعودى يوم، 3 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

تتخطى قيمة جوائز كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية " في النسخة الحالية 300 مليون جنيه مصري، وفق لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، بأن الجوائز تصل إلى 10 ملايين دولار.

كان الاتحاد العربي لكرة القدم كشف عن جوائز البطولة، والتي تبلغ 10 ملايين دولار، يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار، مقابل 200 ألف دولار للأندية التي ستصل إلى الدور نصف النهائي.

الجوائز المالية للبطولة العربية للأندية 2023

البطل: 6 ملايين دولار

الوصيف: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل نادٍ على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

جدير بالذكر أن الزمالك ضمن الحصول على 120 ألف دولار قبل بداية البطولة، 20 ألف للسفر خارج البلاد، و100 ألف دولار جائزة المشاركة فى دور المجموعات.