شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. سموحة يفسخ التعاقد مع 3 لاعبين بالتراضى بطلب أحمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسخ مسئولو نادى سموحة، التعاقد مع الثلاثى محمد الصباحى والصباحى عماد ومؤمن عبد ربه لاعبى الفريق السكندرى، بالتراضى بعدما خرجوا من حسابات أحمد سامى المدير الفني للفريق للموسم المقبل.

وعقد مسئولو سموحة جلسة مع اللاعبين وتم الاتفاق على إنهاء التعاقد بالتراضى بعد الحصول على مستحقاتهم المتأخرة وتقديم الشكر للاعبين على الفترة التي قضوها مع الفريق السكندري.

ودخل مسئولو نادي سموحة فى مفاوضات مع أكثر من لاعب لفسخ عقودهم مع النادي السكندرى بالتراضى، بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى لسموحة فى الموسم المقبل.

وسلم أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تقريره الفنى بأسماء اللاعبين الراحلين لمسئولي سموحة من أجل فسخ التعاقد معهم أو تسويقهم، خاصة بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى فى الموسم المقبل، ونجح مسئولو سموحة فى فسخ تعاقد أليا سيلا بالتراضى، كما نجحوا فى بيع أحمد مصطفى على سبيل الإعارة لنادي الأخدود السعودي لمدة موسم.

ويواصل مسئولو سموحة المفاوضات مع اللاعبين الراحلين لفسخ تعاقدهم خاصة أن أحمد سامى طلب رحيل 14 لاعبا من قائمة سموحة لعدم الحاجة لخدماتهم.

ونجح مسئولو سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد ظهير أيسر النادى الأهلي، 3 مواسم لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم المقبل، كما تم التعاقد مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو".