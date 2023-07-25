شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم صفقة المغربى رضا سليم بعد رفع العرض المالى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي حالياً الرتوش النهائية على صفقة الجناح المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي بعدما شهدت الأيام الماضية إتفاقاً بين مسئولو القلعة الحمراء ونظراؤهم في الجيش حول جميع التفاصيل.

وقدم الأهلي أكثر من عرض مالي للنادي المغربي للحصول على موافقته بإتمام الصفقة كان أخرها مليوني و100 ألف دولار وهو العرض الذي وافق عليه مسئولو الجيش لتقترب الصفقة من الانتهاء.

وحصل الأهلي من قبل على موافقة الجناح المغربي رضا سليم بالانتقال للأهلي حيث فضّل الأخير إرتداء القميص الأحمر رغم تلقيه عروضاً من أندية أخرى أبرزها من الأمارات وأخرى من الدوري المصري.

فى سياق آخر، اقترب الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي من الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبات من المتوقع أن يعود القندوسي للدوري الجزائري عبر أحد الأندية التي طلبت استعارته وفي مقدمتها نادي شباب بلوزداد.

وانضم القندوسي للأهلي في يناير الماضي بعقد يستمر حتى صيف 2027 قادماً من نادى وفاق سطيف الجزائري.

ويميل الأهلي إلى إعارة القندوسي الصيف الجاري من أجل إخلاء أحد الأماكن في قائمة الأجانب للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد والذي قد يكون المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي.