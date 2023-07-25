كل ما تريد معرفته عن قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم قرعة المراحل التمهيدية من بطولة دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2023 / 2024، حيث يمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز وفى كأس الكونفدرالية الزمالك وفيوتشر.

ما موقف الأندية المصرية من دور الـ64 في البطولتين؟

وتم إعفاء الرباعى المصرى من الدورى التمهيدى، حيث يبدأ الثنائى الأهلى وبيراميدز من دور الـ32 في دورى أبطال أفريقيا، كما سيشارك الزمالك وفيوتشر فى بطولة الكونفدرالية من دور الـ32.

ما هو طريق الأهلى في دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا؟

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، عن انتظار الأهلي حامل اللقب والذى سيبدأ مشواره من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، الفائز من فريق كم كم بطل زنزبار وسان جورج بطل إثيوبيا.

ما هو منافس بيراميدز في دور الـ32 في بطولة افريقيا؟

ينتظر بيراميدز الفائز من الجيش الرواندي وجاديكا الصومالي حيث سيبدأ الفريق المصري مشواره من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

كيف جاءت قرعة دور الـ64 من دورى أبطال أفريقيا؟

حافيا الغيني أمام جينراسيون فوت السنغالي، بو رينجرز سيراليون أمام ليسار ليبيريا، ميدياما غانا أمام ريمو ستار نيجيريا، كم كم زينيزبار أمام سان جورج إثيوبيا، أبي أرم أمام كادياك صومال، أفريكان ستارز ناميبيا أمام دايمونز زامبيا، سونجو موزمبيق أمام جرين بامبا إسواتيني، دراجون من كينيا أمام بيج بوليتس مالاوي، القطن الكاميرون أمام السلام جنوب السودان، أساس جيبوتي أمام الجبل من جزر القمر، أهلي بن غازل الليبي أمام إنيمبا نيجيريا، قسطنطين الجزائر أمام النجم الساحلي التونسي، أسكو كارا توجو أمام أس فار المغرب، نواذيبو موريتانيا أمام الأهلي ليبيا، أول أغسطس أنجولا أمام فيتا كونغو، أوتوهو الكونغو أمام المريخ السودان، جوانج جالاكسي أمام فيبرس.

ما هو طريق الزمالك في دور الـ32 من الكونفدرالية؟

يلعب الزمالك في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية ضد الفائز من أرتا سولار الجيبوتي وهورسيد الصومالي.

من هو منافس فيوتشر في دور الـ32 في الكونفدرالية؟

ينتظر فيوتشر في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية الفائز من سينجيدا يونايتد التنزاني وجيشي لا كوجينجا من زنزبار.