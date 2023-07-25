شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وماليزيا وأمريكا وهونج كونج في صدارة مجموعات ناشئى الاسكواش ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على مباريات المنتخب الوطني لناشئات الاسكواش في دور المجموعات ببطولة العالم للفرق، التي تسضيفها أستراليا، حيث تصدر المنتخب الوطني للناشئات مجموعته بالعلامة الكاملة ليتأهل إلى ربع النهائي مباشرة في انتظار انتهاء باقي مباريات الدور غداً.

وجاء منتخب مصر حامل اللقب في مجموعة تتكون من 3 منتخبات فقط وهم، مصر وكندا وأسكتلندا، بينما تصدرت منتخبات، ماليزيا، وأمريكا وهونج كونج مجموعاتهم قبل جولة واحدة من النهاية.

وجاء ترتيب دور المجموعات كالتالي:



دور المجموعات

واصل المنتخب الوطنى لناشئات الاسكواش رحلة الدفاع عن لقب بطولة العالم، بالفوز على كندا 3 / 0 فى الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة المقامة حالياً فى ملبورن بأستراليا، ليحقق المنتخب الوطنى العلامة الكاملة ويتأهل للدور الثانى.

وجاءت نتائج مواجهة كندا كالتالى

فوز أمينة عرفى على أوشين ما بنتيجة 3-0 : 11-3, 11-6, 11-1.

فوز زينة زين الدين على ماريا مين بنتيجة 3-0 : 11-3, 11-5, 11-3.

فوز نور مجاهد على "إيمان شاهين" بنتيجة 3-0 : 11-7, 11-3, 11-1.

وكان منتخب ناشئات الاسكواش قد تغلب في المواجهة الأولى على منتخب أسكتلندا بنتيجة 3 / 0، خلال المباراة التي أقيمت أمس.

وتقع مصر في المجموعة "A" التى تضم منتخبى أسكتلندا وكندا، وتضم قائمة الفراعنة 4 لاعبات تحت قيادة أشرف حنفى مدرب المنتخب وهن: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، زينة زين، نور مجاهد.