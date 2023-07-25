المصرى يدعم عبد الرحيم دغموم بعد ثبوت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى

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القاهرة - سامية سيد - وجه الحساب الرسمى للنادى المصرى، عبر تويتر، رسالة دعم للجزائرى عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق، وذلك بعد ثبوت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، عقب مشاركته فى مباراة سيراميكا الماضية بنهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى خسرها المصرى برباعية مقابل هدف.



المصري



عبد الرحيم دغموم

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب النادي المصري، بقطع فى الرباط الصليبي للركبة اليسرى، واللاعب يخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتأكد غيابه عن مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الأهلي فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن مؤجلات مسابقة الدوري العام.

وأعلن ميمى عبد الرازق، مدرب النادي المصري، إصابة عبد الرحيم دغموم خلال مواجهة سيراميكا الماضية في نهائي كأس الرابطة وقال عبد الرازق "التشخيص المبدئى لإصابة دغموم يشير إلى الرباط الصليبى".

من ناحية أخرى أجل مسئولو النادي المصري مناقشة مصير ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، من الاستمرار مع الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل أو الرحيل، وذلك بعد الهزيمة في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام سيراميكا برباعية مقابل هدف.