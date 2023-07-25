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ميار شريف تودع بطولة هامبورج للتنس

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القاهرة - سامية سيد - ودعت ميار شريف لاعبة منتخب التنس منافسات بطولة هامبورج المفتوحة التى تقام بألمانيا ، من الدور الأول للبطولة

 

وجاء خروج ميار من البطولة بعد الخسارة من منافستها الألمانية بنتيجة 2/0 ،  وجاءت نتيجة المجموعات 6-1 ،  و 6-1 

 

يذكر ان ميار شريف ودعت بطولة باليرمو من دور نصف النهائي ، بعد الخسارة من اللاعبة الصينية بنتيجة 1-2 من الدور نصف النهائي

 

كانت ميار شريف قد تقدمت امس  7 مراكز فى تصنيف المحترفات، واحتلت المركز الـ 31 عالمياً، بعدما كانت فى المركز الـ 38 الأسبوع الماضى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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