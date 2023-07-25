شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة هامبورج للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت ميار شريف لاعبة منتخب التنس منافسات بطولة هامبورج المفتوحة التى تقام بألمانيا ، من الدور الأول للبطولة

وجاء خروج ميار من البطولة بعد الخسارة من منافستها الألمانية بنتيجة 2/0 ، وجاءت نتيجة المجموعات 6-1 ، و 6-1

يذكر ان ميار شريف ودعت بطولة باليرمو من دور نصف النهائي ، بعد الخسارة من اللاعبة الصينية بنتيجة 1-2 من الدور نصف النهائي

كانت ميار شريف قد تقدمت امس 7 مراكز فى تصنيف المحترفات، واحتلت المركز الـ 31 عالمياً، بعدما كانت فى المركز الـ 38 الأسبوع الماضى.