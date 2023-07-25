7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،أحمد القندوسى لاعب الأهلى يقترب من العودة للدورى الجزائرى،تعرف على موعد انطلاق الدورى المصرى الجديد.

تقارير تونسية: معلول يقرر الرحيل عن الأهلى للانتقال إلى الدورى السعودى

كشفت تقارير صحفية تونسية عن رغبة على معلول، لاعب النادي الأهلي، في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل خوض تجربة جديدة.

تعرف على موعد انطلاق الدورى المصرى الجديد

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، منتصف شهر سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق مسابقة الدورى المصرى موسم 2023 - 2024، على أن تقام المسابقة بشكلها الطبيعى والمعتاد دون تغيير.

منتخب مصر: فيتوريا لم يهتم بعرض أهلى جدة.. ومستمر مع الفراعنة

رد محمد غرابة، المدير الإدارى لمنتخب مصر، على الأنباء التي ترددت مؤخرا عن توصل روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، لاتفاق مع نادى أهلى جدة السعودى على أن يرحل عن الفراعنة.

أحمد القندوسى لاعب الأهلى يقترب من العودة للدورى الجزائرى.. اعرف التفاصيل

اقترب الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي من الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبات من المتوقع أن يعود القندوسي للدوري الجزائري عبر أحد الأندية التي طلبت استعارته وفي مقدمتها نادي شباب بلوزداد.

محمد صبحى يتنازل عن مستحقاته لدى النادي الإسماعيلي

أعلن محمد صبحى حارس مرمى النادي الإسماعيلي عن تنازله عن جميع مستحقاته لدى الدراويش منذ يناير الماضى تقديرا للظروف المادية الصعبة التي يعانى منها النادى في الوقت الحالي.