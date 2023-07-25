شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يقترب من البقاء فى الإسماعيلى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب صالح جمعة لاعب النادي الإسماعيلي، من البقاء في الإسماعيلى الموسم المقبل بعد اقتراب إيهاب جلال من تدريب النادي الإسماعيلي خلفا للراحل حمزة الجمل الذى قاد الفريق للبقاء في الدورى هذا الموسم.

واعلن صالح جمعة عن تنازله عن 75% من مستحقاته لدى الدراويش نظرا للظروف التي يعانى منها النادى في الوقت الحالي، وطالب زملاءه بالقيام بنفس الأمر للوقف بجانب النادى في هذه المحنة.

صالح جمعة يقترب من البقاء

وأكد صالح جمعة أنه يحتاج إلى مدرب يتعامل معه بشكل نفسى أكثر من فنى لكى يعود لمستواه المعهود ويقدم كل ما لديه، وأنه لا يستطيع التعامل مع المدربين الذين لا يتعاملون معه بشكل نفسى جيد، وأنه قادر بمساعدة زملائه على إعادة الدراويش لمكانته الطبيعية.

أنهى إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر السابق، اتفاقه على تدريب فريق الإسماعيلى في الموسم المقبل خلفا لحمزة الجمل الذي قاد الدراويش للبقاء في الدوري الموسم الماضي والخروج من الأزمة التي عانى منها.

وعقد عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية بالإسماعيلى، جلسة مع إيهاب جلال لمعرفة طلباته للوصول إلى اتفاق يقضى بقيادة الفريق في الموسم المقبل، لعدم تكرار ما حدث في الموسم الحالي في الموسم المقبل.

وكشف نادى الإسماعيلي، وجود لجنة فنية ستكون برئاسة على أبو جريشة وعضوية صبري المنياوي وعماد سليمان ستقود سفينة الإسماعيلي لحسم الملفات الفنية في الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدراويش.