شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقى على رادار البنك الأهلى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري، دائرة اهتمامات البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري، ويرتبط كريم العراقي بعقد مع المصري يمتد حتى الموسم المقبل 2024/2023.

ويترقب المصري تلقي عرضاً رسمياً للاعب لمناقشته مع الجهاز الفني وفقاً لاحتياجات الفريق وقيمة العرض من الناحية المادية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الأهلي فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن مؤجلات مسابقة الدوري العام.

وأعلن ميمى عبد الرازق، مدرب النادي المصري، إصابة عبد الرحيم دغموم خلال مواجهة سيراميكا الماضية في نهائي كأس الرابطة وقال عبد الرازق "التشخيص المبدئى لإصابة دغموم يشير إلى الرباط الصليبى".

من ناحية أخرى أجل مسئولو النادي المصري مناقشة مصير ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، من الاستمرار مع الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل أو الرحيل، وذلك بعد الهزيمة في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام سيراميكا برباعية مقابل هدف.