شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انطلاق الدورى المصرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، منتصف شهر سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق مسابقة الدورى المصرى موسم 2023 - 2024، على أن تقام المسابقة بشكلها الطبيعى والمعتاد دون تغيير.
من ناحية أخرى قررت رابطة الأندية المصرية إحالة شكوى نادى بيراميدز ضد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلى، إلى لجنة التظلمات، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، للبت فيها.
وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد حسين الشحات بعد أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدورى بعد المشادة التى وقعت بين الشحات وبين محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
وقال هاني سعيد: "إنه بالعودة لأحداث المباراة فإن حسين الشحات شارك بديلا عند الدقيقة 71 من عمر المباراة ولعب في الجانب الجبهة اليمنى للأهلي، في حين أن محمد الشيبي كان يلعب في الناحية الأخرى من الملعب، ولم يحدث بينهما أي احتكاك أو التحام حتى من أي نوع".
وأضاف المدير الرياضي: "محمد الشيبي غادر الملعب مصابا في الدقيقة 73 أي بعد أقل من دقيقتين على نزول حسين الشحات للملعب، وهو ما يؤكد أنه لم يحدث خلال تلك الدقائق أي التحام بينهما ينتج عنه ادعاء لاعب الأهلي بأنه تعرض للسب من جانب الشيبي، وأتحدى أن تظهر لقطة واحدة في المباراة تجمع اللاعبين خلالها".
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