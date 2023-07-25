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تعرف على موعد انطلاق الدورى المصرى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، منتصف شهر سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق مسابقة الدورى المصرى موسم 2023 - 2024، على أن تقام المسابقة بشكلها الطبيعى والمعتاد دون تغيير.

فيما استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة السوبر المصرى الجديد من أربعة فرق، ويحدد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجان المسابقات، خلال الساعات المقبلة، موعد بطولة كأس السوبر الجديد فى الموسم الجارى 2023 وإقامته بالإمارات.

 

من ناحية أخرى قررت رابطة الأندية المصرية إحالة شكوى نادى بيراميدز ضد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلى، إلى لجنة التظلمات، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، للبت فيها.

 

وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد حسين الشحات بعد أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدورى بعد المشادة التى وقعت بين الشحات وبين محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

 

من ناحية أخرى، رد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على ادعاء حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، في بيانه المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تعرضه للاستفزاز من جانب محمد الشيبي المدافع المغربي ولاعب نادي بيراميدز، خلال مباراة الفريقين في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

 

وقال هاني سعيد: "إنه بالعودة لأحداث المباراة فإن حسين الشحات شارك بديلا عند الدقيقة 71 من عمر المباراة ولعب في الجانب الجبهة اليمنى للأهلي، في حين أن محمد الشيبي كان يلعب في الناحية الأخرى من الملعب، ولم يحدث بينهما أي احتكاك أو التحام حتى من أي نوع".

 

وأضاف المدير الرياضي: "محمد الشيبي غادر الملعب مصابا في الدقيقة 73 أي بعد أقل من دقيقتين على نزول حسين الشحات للملعب، وهو ما يؤكد أنه لم يحدث خلال تلك الدقائق أي التحام بينهما ينتج عنه ادعاء لاعب الأهلي بأنه تعرض للسب من جانب الشيبي، وأتحدى أن تظهر لقطة واحدة في المباراة تجمع اللاعبين خلالها".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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