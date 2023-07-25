شكرا لقرائتكم خبر عن 3 غيابات عن المصرى قبل مواجهة الأهلى في آخر مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب 3 لاعبين عن النادي المصري، في مباراته المرتقبة غداً الأربعاء أمام النادي الأهلي، والتي تجمع الفريقين في الثامنة والنصف على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 30 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، حيث تعد المباراة آخر لقاء في الموسم الجاري.

ويفتقد المصري لخدمات كل من، عبد الرحيم دغموم لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، عمرو موسى قائد الفريق بسبب الإصابة، وإيزي إيميكا بسبب الإيقاف لتلقيه 3 إنذارات.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة الأهلي ضمن مؤجلات الدوري العام فى الجولة الأخيرة من الموسم الجاري، وكان النادي المصري قد مد معسكره بالإسكندرية عقب نهائي كأس الرابطة استعدادا للأهلي.

وأعلن ميمى عبد الرازق، مدرب المصري، إصابة عبد الرحيم دغموم خلال مواجهة سيراميكا الماضية في نهائي كأس الرابطة وقال عبد الرازق، "التشخيص المبدئى لإصابة دغموم يشير إلى الرباط الصليبى".

وأجل مسؤولو النادي المصري مناقشة مصير ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق، من الاستمرار مع الفريق البورسعيدي فى الموسم المقبل أو الرحيل، وذلك بعد الهزيمة في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام سيراميكا برباعية مقابل هدف.